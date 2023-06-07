Китайские снукеристы Лян Вэньбо и Ли Хан пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, победитель «Мастерса» Янь Бинтао отстранен на 5 лет

Теги происшествия снукер Лян Вэньбо WPBSA Лу Нин Чжао Синьтун Ли Хан Янь Бинтао Джейсон Фергюсон Цзыфань Чэнь Бильярд

Десять китайских снукеристов дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Об этом сообщила Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA).

Пожизненные дисквалификации получили Лянь Вэньбо и Ли Хан. Утверждается, что они были причастны к организации пяти договорных матчей в 2022 году, а также убеждали других спортсменов участвовать в конкретных играх. С сентября 2019-го Лянь Вэньбо и Ли Хан в нарушение правил делали ставки на матчи.

Спортсмены должны выплатить по 43 тысячи фунтов стерлингов (около 53 тысяч долларов) в качестве компенсации. Отмечается, что оба не сотрудничали с расследованием и старались скрыть факты нарушений – удаляли сообщения с телефонов и призывали к этому других спортсменов, причастных к делу.

Кроме того, были дисквалифицированы еще восемь снукеристов из Китая: Лу НинЧэнь Цзыфань и победитель «Мастерса» Янь Бинтао – на 5 лет, Чжан Цзянькан – на 2 года и 11 месяцев, Бай Ланнин – на 2 года и 8 месяцев, Чжао Цзяньбо – на 2 года и 4 месяца, Чан Бинъюй – на 2 года, Чжао Синьтун – на 1 год и 8 месяцев. Сроки их наказания были сокращены после признания вины по различным эпизодам, связанным с договорными играми.

«Те, кто пытается нанести ущерб спорту, постоянно пытаются избежать нашего контроля. Итоги дела должны послужить уроком для всех, кто думает, что их не поймают. Если какой-либо игрок причастен к договорным матчам, он будет выявлен и подвергнут суровым санкциям», – заявил председатель WPBSA Джейсон Фергюсон.

Все спортсмены могут обжаловать дисквалификации до 20 июня.

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15 комментариев

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Misson
Человек по своей природе слаб перед всякими соблазнами. Китайцы, к тому же, еще и очень азартный народ.
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Кирилл Павлюченко
Правильнвя дисквалификация - связался с конторой - лови бан!
+9
-2
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Сергей Орлов
Эх, а мне Вэньбо нравился в своё время (
+5
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Graziano
На что рассчитывают игроки? Даже не важно выиграл фаворит или нет. Как только появляется крупная сумма ставки, всегда будет расследование.
+3
0
+3
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Vitto
Теперь только свой снукер с блекджеком и ...
+2
0
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HRYNDEL
Вот и верь теперь китайцам , те ещё хитрованы!!!))))))
+3
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S.A.N.
жесть, даже Стивена Ли за кучу доказанных догов пожизненно не банили, а здесь сразу двоих. Видимо, адвокаты были "не той системы". Надо было британских нанимать)
+2
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Покерный Футбол
Ответ Vitto
Теперь только свой снукер с блекджеком и ...
Коммунистками
+2
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Beloded2007
Дин Цзюньхуэй всех сдал?
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Владимир Щербинин
Снукерасты
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Дмитрий Пильщиков
Вот так китайцы отчебучили! Масштабно ...
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Atsuktuvas
Ответ Анатолий Дегтярёв
Мда, снукер ждет раскол похоже
Или просто введут санкции против одной страны.
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Atsuktuvas
Ответ Graziano
На что рассчитывают игроки? Даже не важно выиграл фаворит или нет. Как только появляется крупная сумма ставки, всегда будет расследование.
- Скрипку Страдивари крадут не для того. чтобы попадаться.
- Можно подумать, кошелек в трамвае крадут, чтобы попадаться.
(к/ф "Визит к Минотавру")
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