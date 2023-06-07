Китайские снукеристы Лян Вэньбо и Ли Хан пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, победитель «Мастерса» Янь Бинтао отстранен на 5 лет

Десять китайских снукеристов дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Об этом сообщила Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA).

Пожизненные дисквалификации получили Лянь Вэньбо и Ли Хан. Утверждается, что они были причастны к организации пяти договорных матчей в 2022 году, а также убеждали других спортсменов участвовать в конкретных играх. С сентября 2019-го Лянь Вэньбо и Ли Хан в нарушение правил делали ставки на матчи.

Спортсмены должны выплатить по 43 тысячи фунтов стерлингов (около 53 тысяч долларов) в качестве компенсации. Отмечается, что оба не сотрудничали с расследованием и старались скрыть факты нарушений – удаляли сообщения с телефонов и призывали к этому других спортсменов, причастных к делу.

Кроме того, были дисквалифицированы еще восемь снукеристов из Китая: Лу Нин, Чэнь Цзыфань и победитель «Мастерса» Янь Бинтао – на 5 лет, Чжан Цзянькан – на 2 года и 11 месяцев, Бай Ланнин – на 2 года и 8 месяцев, Чжао Цзяньбо – на 2 года и 4 месяца, Чан Бинъюй – на 2 года, Чжао Синьтун – на 1 год и 8 месяцев. Сроки их наказания были сокращены после признания вины по различным эпизодам, связанным с договорными играми.

«Те, кто пытается нанести ущерб спорту, постоянно пытаются избежать нашего контроля. Итоги дела должны послужить уроком для всех, кто думает, что их не поймают. Если какой-либо игрок причастен к договорным матчам, он будет выявлен и подвергнут суровым санкциям», – заявил председатель WPBSA Джейсон Фергюсон.

Все спортсмены могут обжаловать дисквалификации до 20 июня.