Снукер. Welsh Open. Полуфинал. Селби сыграет с Бреселем, Магуайр встретится с Картером
15 февраля пройдут полуфинальные матчи снукерного турнира Welsh Open.
Снукер
Лландидно, Уэльс
Полуфинал
Люка Бресель (Бельгия) – Марк Селби (Англия) – 16.00
Стивен Магуайр (Шотландия) – Али Картер (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное число фреймов – 11.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем