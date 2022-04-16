Снукер. Чемпионат мира. 1/16 финала. Селби сыграет с Джонсом, О’Салливан против Гилберта, другие партии

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С 16 по 20 апреля в английском Шеффилде пройдут матчи 1/16 чемпионата мира по снукеру. 

Снукер 

Чемпионат мира

Шеффилд, Англия 

1/16 финала 

16 апреля

Марк Селби (Англия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 12.00

Чжао Синьтун (Китай) – Рис Кларк (Уэльс) – 12.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 16.30

Барри Хоукинс (Англия) – Джексон Пейдж (Уэльс) – 16.30

Шон Мерфи (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 21.00

17 апреля

Энтони Макгилл (Шотландия) – Лиам Хайфилд (Англия) – 12.00 

Марк Уильямс (Уэльс) – Майкл Уайт (Уэльс) – 16.30

18 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Скотт Дональдсон (Шотландия) – 12.00

Нил Робертсон (Австралия) – Эшли Хаггил (Англия) – 16.30

Стюарт Бинэм (Англия) – Лю Хаотянь (Китай) – 21.00

19 апреля

Янь Бинтао (Китай) – Крис Уокелин (Англия) – 12.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 16.30

Джек Лисовски (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 21.00

20 апреля

Кирен Уилсон (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 12.00

Джадд Трамп (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 16.30

Люка Бресель (Бельгия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 19.

 

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