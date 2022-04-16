Снукер. Чемпионат мира. 1/16 финала. Селби сыграет с Джонсом, О’Салливан против Гилберта, другие партии

С 16 по 20 апреля в английском Шеффилде пройдут матчи 1/16 чемпионата мира по снукеру.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд, Англия
1/16 финала
16 апреля
Марк Селби (Англия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 12.00
Чжао Синьтун (Китай) – Рис Кларк (Уэльс) – 12.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 16.30
Барри Хоукинс (Англия) – Джексон Пейдж (Уэльс) – 16.30
Шон Мерфи (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 21.00
17 апреля
Энтони Макгилл (Шотландия) – Лиам Хайфилд (Англия) – 12.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Майкл Уайт (Уэльс) – 16.30
18 апреля
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Скотт Дональдсон (Шотландия) – 12.00
Нил Робертсон (Австралия) – Эшли Хаггил (Англия) – 16.30
Стюарт Бинэм (Англия) – Лю Хаотянь (Китай) – 21.00
19 апреля
Янь Бинтао (Китай) – Крис Уокелин (Англия) – 12.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 16.30
Джек Лисовски (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 21.00
20 апреля
Кирен Уилсон (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 12.00
Джадд Трамп (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 16.30
Люка Бресель (Бельгия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 19.