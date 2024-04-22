Снукер. Чемпионат мира. 1/16 финала. Бресель уступил Гилберту, Трамп обыграл Вафаея, Селби встретится с О’Коннором, другие партии

20 апреля стартовали матчи 1/16 финала чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.

Действующий победитель турнира бельгиец Люка Бресель проиграл Дэвиду Гилберту из Англии.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд, Англия

1/16 финала

20 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 9:10

21 апреля

Чжан Аньда (Китай) – Джек Джонс (Уэльс) – 4:10

Джадд Трамп (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 10:5

Алистер Картер (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 7:10

Том Форд (Англия) – Рики Уолден (Англия) – 10:6

22 апреля

Шон Мерфи (Англия) – Лю Хаотянь (Китай) – 12.00 (6:3 после первой сессии)

Гэри Уилсон (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 12.00

Марк Селби (Англия) – Джо О’Коннор (Англия) – 16.30 (2:7 после первой сессии)

Марк Уильямс (Уэльс) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30

Роберт Милкинс (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 21.00

23 апреля

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Джек Лисовски (Англия) – 12.00

Кайрен Уилсон (Англия) – Доминик Дэйл (Уэльс) – 12.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Робби Уильямс (Англия) – 16.30

Барри Хоукинс (Англия) – Райан Дэй (Уэльс) – 21.00

24 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Джексон Пэйдж (Уэльс) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 19.