Снукер. Чемпионат мира. 1/16 финала. Бресель уступил Гилберту, Трамп обыграл Вафаея, Селби встретится с О’Коннором, другие партии
20 апреля стартовали матчи 1/16 финала чемпионата мира по снукеру в Шеффилде.
Действующий победитель турнира бельгиец Люка Бресель проиграл Дэвиду Гилберту из Англии.
Снукер
Шеффилд, Англия
1/16 финала
20 апреля
Люка Бресель (Бельгия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 9:10
21 апреля
Чжан Аньда (Китай) – Джек Джонс (Уэльс) – 4:10
Джадд Трамп (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 10:5
Алистер Картер (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 7:10
Том Форд (Англия) – Рики Уолден (Англия) – 10:6
22 апреля
Шон Мерфи (Англия) – Лю Хаотянь (Китай) – 12.00 (6:3 после первой сессии)
Гэри Уилсон (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 12.00
Марк Селби (Англия) – Джо О’Коннор (Англия) – 16.30 (2:7 после первой сессии)
Марк Уильямс (Уэльс) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30
Роберт Милкинс (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 21.00
23 апреля
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Джек Лисовски (Англия) – 12.00
Кайрен Уилсон (Англия) – Доминик Дэйл (Уэльс) – 12.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Робби Уильямс (Англия) – 16.30
Барри Хоукинс (Англия) – Райан Дэй (Уэльс) – 21.00
24 апреля
Ронни О’Салливан (Англия) – Джексон Пэйдж (Уэльс) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 19.