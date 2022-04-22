Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Синьтун сыграет с Магуайром, Аллен против О’Салливана, другие партии

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С 21 по 24 апреля в английском Шеффилде пройдут матчи 1/18 финала чемпионата мира по снукеру. 

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия 

1/16 финала 

21 апреля

Чжао Синьтун (Китай) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 3:5 (после первой части)

Джексон Пейдж (Уэльс) – Марк Уильямс (Уэльс) – 1:7 (после первой части)

22 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 12.00

Марк Селби (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 16.30

23 апреля

Энтони Макгилл (Шотландия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.30

Нил Робертсон (Австралия) – Джек Лисовски (Англия) – 21.00

24 апреля

Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00

Кирен Уилсон (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25. 

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