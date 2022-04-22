Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Синьтун сыграет с Магуайром, Аллен против О’Салливана, другие партии

С 21 по 24 апреля в английском Шеффилде пройдут матчи 1/18 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру
Шеффилд, Англия
1/16 финала
21 апреля
Чжао Синьтун (Китай) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 3:5 (после первой части)
Джексон Пейдж (Уэльс) – Марк Уильямс (Уэльс) – 1:7 (после первой части)
22 апреля
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 12.00
Марк Селби (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 16.30
23 апреля
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.30
Нил Робертсон (Австралия) – Джек Лисовски (Англия) – 21.00
24 апреля
Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00
Кирен Уилсон (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.