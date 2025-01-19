Снукер. Мастерс. Мерфи сыграет с Уилсоном в финале

Шон Мерфи сыграет с Кайреном Уилсоном в финале турнира «Мастерс» по снукеру.

Снукер Мастерс Лондон, Англия Финал Шон Мерфи (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 16.00 мск ПРИМЕЧАНИЕ : максимально количество фреймов – 19.