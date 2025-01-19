Снукер. Мастерс. Мерфи сыграет с Уилсоном в финале
Шон Мерфи сыграет с Кайреном Уилсоном в финале турнира «Мастерс» по снукеру.
Снукер
Мастерс
Лондон, Англия
Финал
Шон Мерфи (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 16.00 мск
ПРИМЕЧАНИЕ: максимально количество фреймов – 19.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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