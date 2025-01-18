0

Снукер. Мастерс. 1/2 финала. Мерфи сыграет с Алленом, Трамп против Уилсона

18 января в Лондоне пройдет полуфинал турнира «Мастерс» по снукеру.

Мастерс

Лондон, Англия

1/2 финала

Шон Мерфи (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 16.00

Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКайрен Уилсон
logoМарк Аллен
logoДжадд Трамп
logoШон Мерфи
Мастерс
результаты
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Бильярд в Telegram
Материалы по теме
Снукер. Мастерс. 1/4 финала. Трамп обыграл Дина, Бресель уступил Уилсону, другие результаты
сегодня, 06:05
Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Уилсон обыграл Чжана, Бресель победил Уэйклина и другие результаты
416 января, 06:12
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Чжан Аньда уступил Трампу, Аллен обыграл Лисовски и другие результаты
129 ноября 2024, 23:05
Рекомендуем
Главные новости
Снукер. Мастерс. 1/4 финала. Трамп обыграл Дина, Бресель уступил Уилсону, другие результаты
сегодня, 06:05
Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Уилсон обыграл Чжана, Бресель победил Уэйклина и другие результаты
416 января, 06:12
Снукер. Чемпионат Великобритании. Финал. Трамп обыграл Хоукинса
12 декабря 2024, 04:59
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Уилсона, Хоукинс одолел Аллена
230 ноября 2024, 22:42
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Чжан Аньда уступил Трампу, Аллен обыграл Лисовски и другие результаты
129 ноября 2024, 23:05
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Трамп обыграл Хиггинса, Уэйклин уступил Уилсону, другие результаты
428 ноября 2024, 23:40
Снукер. Champion of Champions. Финал. Марк Уильямс обыграл Сяо Годуна
918 ноября 2024, 06:10
Снукер. Champion of Champions. 1/2 финала. Уильямс обыграл Робертсона, Аллен уступил Сяо Годуну,
516 ноября 2024, 23:25
Снукер. Champion of Champions. 1/4 финала. Робертсон обыграл Трампа, Селби уступил Сяо Годуну и другие результаты
15 ноября 2024, 06:00
Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя, О’Салливан уступил Сяо Годуну, другие результаты
214 ноября 2024, 20:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
113 июля 2024, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
27 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
612 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
1615 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
417 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
88 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
58 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
22 мая 2018, 13:40
«Думал, придется отдать зрителям деньги за билеты». Ронни О’Салливан – о старте чемпионата мира
522 апреля 2018, 16:08
Рекомендуем