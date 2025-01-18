Снукер. Мастерс. 1/2 финала. Мерфи сыграет с Алленом, Трамп против Уилсона
18 января в Лондоне пройдет полуфинал турнира «Мастерс» по снукеру.
Мастерс
Лондон, Англия
1/2 финала
Шон Мерфи (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 16.00
Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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