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Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Мерфи обыграл Уилсона, Селби встретится с Картером, О’Салливан снялся

В Лондоне проходят матчи 1/8 финала снукерного турнира «Мастерс».

Снукер

Мастерс

Лондон, Англия

1/8 финала

12 января

Нил Робертсон (Австралия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 6:5

Шон Мерфи (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 6:3

13 января

Марк Уильямс (Уэльс) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.00

Марк Селби (Англия) – Али Картер (Англия) – 22.00

14 января

Джадд Трамп (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 16:00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 22:00

15 января

Кайрен Уилсон (Англия) – Чжан Аньда (Китай) – 16:00

Люка Бресель (Бельгия) – Крис Уэйклин (Англия) – 22:00

Ронни О’Салливан снялся с турнира по состоянию здоровья. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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