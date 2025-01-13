Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Мерфи обыграл Уилсона, Селби встретится с Картером, О’Салливан снялся
В Лондоне проходят матчи 1/8 финала снукерного турнира «Мастерс».
Снукер
Лондон, Англия
1/8 финала
12 января
Нил Робертсон (Австралия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 6:5
Шон Мерфи (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 6:3
13 января
Марк Уильямс (Уэльс) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.00
Марк Селби (Англия) – Али Картер (Англия) – 22.00
14 января
Джадд Трамп (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 16:00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 22:00
15 января
Кайрен Уилсон (Англия) – Чжан Аньда (Китай) – 16:00
Люка Бресель (Бельгия) – Крис Уэйклин (Англия) – 22:00
Ронни О’Салливан снялся с турнира по состоянию здоровья.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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