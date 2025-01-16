Снукер. Мастерс. 1/4 финала. Робертсон сыграет с Мерфин, Аллен против Селби и другие матчи
В Лондоне пройдут четвертьфинальные матчи снукерного турнира «Мастерс».
Снукер
Мастерс
Лондон, Англия
1/4 финала
16 января
Нил Робертсон (Австралия) – Шон Мерфи (Англия) – 16.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 22.00
17 января
Джадд Трамп (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.00
Люка Бресель (Бельгия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное число фреймов – 11.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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