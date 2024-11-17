Снукер. Champion of Champions. Финал. Марк Уильямс против Сяо Годуна
Марк Уильямс и Сяо Годун сыграют в финале Champion of Champions по снукеру.
Снукер
Болтон, Англия
Финал
Сяо Годун (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 16.00 мск
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 19.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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