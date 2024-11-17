Снукер. Champion of Champions. Финал. Марк Уильямс против Сяо Годуна

Марк Уильямс и Сяо Годун сыграют в финале Champion of Champions по снукеру.

Снукер Champion of Champions Болтон, Англия Финал Сяо Годун (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 16.00 мск ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 19.