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Снукер. Champion of Champions. Финал. Марк Уильямс против Сяо Годуна

Марк Уильямс и Сяо Годун сыграют в финале Champion of Champions по снукеру.

Снукер

Champion of Champions

Болтон, Англия

Финал

Сяо Годун (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 16.00 мск

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 19.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
logoМарк Уильямс
снукер
Сяо Годун
Champion of Champions
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