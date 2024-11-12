Снукер. Champion of Champions. 1/4 финала. Аллен обыграл Джонса, Уилсон встретится с Уильямсом и другие матчи
На снукерном турнире Champion of Champions пройдут матчи 1/4 финала.
Болтон, Англия
1/4 финала
11 ноября
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 6:4
12 ноября
Кайрен Уилсон (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское; максимальное количество фреймов – 11. Еще две пары четвертьфиналистов определятся позже.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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