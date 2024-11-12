  • Спортс
  • Бильярд
  • Новости
  • Снукер. Champion of Champions. 1/4 финала. Аллен обыграл Джонса, Уилсон встретится с Уильямсом и другие матчи
0

Снукер. Champion of Champions. 1/4 финала. Аллен обыграл Джонса, Уилсон встретится с Уильямсом и другие матчи

На снукерном турнире Champion of Champions пройдут матчи 1/4 финала.

Champion of Champions

Болтон, Англия

1/4 финала

11 ноября

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 6:4

12 ноября

Кайрен Уилсон (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское; максимальное количество фреймов – 11. Еще две пары четвертьфиналистов определятся позже.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoМарк Аллен
результаты
logoМарк Уильямс
снукер
logoКайрен Уилсон
Champion of Champions
Джек Джонс
Рекомендуем
Бильярд в Telegram
Материалы по теме
Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Трамп сыграет с Дин Цзюньхуэем, Уилсон победил Бреселя, О’Салливан против Сяо Годуна, другие матчи
1сегодня, 18:35
Снукер. Shanghai Masters. 1/8 финала. Трамп обыграл Уильямса, Уилсон уступил Чжоу Юэлуну и другие результаты
617 июля, 18:52
Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. О’Салливан обыграл Дэя, Хиггинс победил Аллена и другие результаты
2029 апреля, 21:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Трамп сыграет с Дин Цзюньхуэем, Уилсон победил Бреселя, О’Салливан против Сяо Годуна, другие матчи
1сегодня, 18:35
Снукер. Northern Ireland Open. Уилсон обыграл Трампа в финале
628 октября, 05:49
Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 финала. Пан Цзюньсюй уступил Уилсону, Трамп победил Слессора
226 октября, 20:48
Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 финала. Уильямс уступил Уилсону, Трамп одолел Мерфи, другие результаты
25 октября, 20:37
Снукер. Northern Ireland Open. 1/8 финала. Бинэм уступил Мерфи, Трамп обыграл Хоукинса и другие результаты
25 октября, 05:06
Украинские бильярдисты участвуют в соревнованиях с россиянами под нейтральным флагом
516 октября, 09:37
Ронни О’Салливан открыл академию снукера в Саудовской Аравии
115 октября, 06:27
Чемпион мира по снукеру Бресель: «Думаю однажды поучаствовать в Ironman. Придется привести себя в форму, но для меня это большая цель»
17 октября, 12:20
Снукер. British Open. Селби обыграл Хиггинса в финале
429 сентября, 21:48
Снукер. English Open. Финал. Нил Робертсон победил У Йизе
422 сентября, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
113 июля, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
27 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
612 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
1615 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
417 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
88 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
58 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
22 мая 2018, 13:40
«Думал, придется отдать зрителям деньги за билеты». Ронни О’Салливан – о старте чемпионата мира
522 апреля 2018, 16:08