Снукер. Champion of Champions. 1/4 финала. Аллен обыграл Джонса, Уилсон встретится с Уильямсом и другие матчи

На снукерном турнире Champion of Champions пройдут матчи 1/4 финала.

Champion of Champions

Болтон, Англия

1/4 финала

11 ноября

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 6:4

12 ноября

Кайрен Уилсон (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское; максимальное количество фреймов – 11. Еще две пары четвертьфиналистов определятся позже.