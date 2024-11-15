Снукер. Champion of Champions. 1/2 финала. Аллен против Сяо Годуна, Марк Уильямс встретится с Нилом Робертсоном
Марк Аллен и Сяо Годун встретятся в полуфинале турнира Champion of Champions.
Снукер
Champion of Champions
Болтон, Англия
1/2 финала
15 ноября
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Сяо Годун (Китай) – 22.00
16 ноября
Марк Уильямс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовала: Мария Селенкова
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