Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Трамп сыграет с Дин Цзюньхуэем, Уилсон победил Бреселя, О’Салливан против Сяо Годуна, другие матчи
11–14 ноября на снукерном турнире Champion of Champions проходит 1/8 финала.
Болтон, Англия
1/8 финала
11 ноября
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Игор Фигэйредо (Бразилия) – 4:2
Гэри Уилсон (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 2:4
12 ноября
Кайрен Уилсон (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 4:1
Марк Уильямс (Уэльс) – Бай Юйлу (Китай) – 4:1
13 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.00
Али Картер (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 18.00
14 ноября
Ронни О’Салливан (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 16.00
Марк Селби (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал SauBall
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