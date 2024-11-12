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Снукер. Champion of Champions. 1/8 финала. Трамп сыграет с Дин Цзюньхуэем, Уилсон победил Бреселя, О’Салливан против Сяо Годуна, другие матчи

11–14 ноября на снукерном турнире Champion of Champions проходит 1/8 финала.

Champion of Champions

Болтон, Англия

1/8 финала

11 ноября

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Игор Фигэйредо (Бразилия) – 4:2

Гэри Уилсон (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 2:4

12 ноября

Кайрен Уилсон (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 4:1

Марк Уильямс (Уэльс) – Бай Юйлу (Китай) – 4:1

13 ноября

Джадд Трамп (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.00

Али Картер (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 18.00

14 ноября

Ронни О’Салливан (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 16.00

Марк Селби (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал SauBall
logoМарк Аллен
результаты
logoРонни О'Салливан
logoДин Цзюньхуэй
logoМарк Селби
logoМарк Уильямс
logoЭллистер Картер
logoШон Мерфи
снукер
logoНил Робертсон
logoДжадд Трамп
Игор Фигэйредо
Люка Бресель
logoКайрен Уилсон
Гэри Уилсон
Champion of Champions
Джек Джонс
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