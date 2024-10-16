Украинские бильярдисты участвуют в соревнованиях с россиянами под нейтральным флагом
Украинские бильярдисты выступают на турнире с россиянами под нейтральным флагом.
Об этом сообщил президент Федерации бильярда России Павел Завальный.
С 13 по 19 октября в Москве проходит Кубок Кремля по бильярду. Соревнования проводятся по комбинированной пирамиде у мужчин и свободной пирамиде у женщин, а также по пулу-10.
«У нас несколько Кубков мира проводятся в России в рамках нашего календаря, но самый престижный — это Кубок Кремля. Никаких ограничений для спортсменов из дружественных стран, включая стран СНГ, у нас нет.
Относительно недружественных стран, те же украинские спортсмены выступают либо под чужим флагом, либо под нейтральным, свое участие они не афишируют. Таких спортсменов немного, мы стараемся поддерживать с ними связь», — рассказал Завальный.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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