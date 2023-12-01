Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Чжоу Юэлуном, Селби против Трампа, другие партии
1 декабря пройдут партии 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
Чемпионат Великобритании по снукеру
Йорк, Англия
1/4 финала
1 декабря
Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – Чжан Аньда (Китай) – 16.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 16.00
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 22.00
Марк Селби (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.