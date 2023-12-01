Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Чжоу Юэлуном, Селби против Трампа, другие партии

Теги результаты Ронни О'Салливан Дин Цзюньхуэй Марк Селби Марк Уильямс снукер Джадд Трамп чемпионат Великобритании Чжоу Юэлун Чжан Аньда Хоссейн Вафаей Аюри Бильярд

1 декабря пройдут партии 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру.

Чемпионат Великобритании по снукеру

Йорк, Англия

1/4 финала

1 декабря

Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – Чжан Аньда (Китай) – 16.00

Ронни О’Салливан (Англия) –  Чжоу Юэлун (Китай) – 16.00

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 22.00

Марк Селби (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.

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