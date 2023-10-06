English Open. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл О’Салливана, Бресель уступил Дин Цзюньхуэю, другие результаты
С 5 по 6 октября прошли матчи 1/8 финала турнира English Open по снукеру.
Снукер
Брентвуд, Англия
1/8 финала
Мартин О’Доннелл (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 4:2
Джон Хиггинс (Шотландия) – Оливер Лайнс (Англия) – 4:1
Джадд Трамп (Англия) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 4:2
Рики Уолден (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 3:4
Ронни О’Салливан (Англия) – Чжан Аньда (Китай) – 2:4
Али Картер (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 1:4
Лю Хунъюй (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 4:3
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Люка Бресель (Бельгия) – 4:3
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 7.
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