English Open. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл О’Салливана, Бресель уступил Дин Цзюньхуэю, другие результаты

С 5 по 6 октября прошли матчи 1/8 финала турнира English Open по снукеру.

Снукер

English Open

Брентвуд, Англия

1/8 финала

Мартин О’Доннелл (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 4:2

Джон Хиггинс (Шотландия) – Оливер Лайнс (Англия) – 4:1

Джадд Трамп (Англия) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 4:2

Рики Уолден (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 3:4

Ронни О’Салливан (Англия) – Чжан Аньда (Китай) – 2:4

Али Картер (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 1:4

Лю Хунъюй (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 4:3

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Люка Бресель (Бельгия) – 4:3

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 7.