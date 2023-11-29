Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Джонс сыграет с Трампом, О’Салливан против Милкинса, другие партии
29 ноября стартуют партии 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
Чемпионат Великобритании по снукеру
Йорк, Англия
1/8 финала
29 ноября
Джейми Джонс (Уэльс) – Джадд Трамп (Англия) – 16.00
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Том Форд (Англия) – 16.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Роберт Милкинс (Англия) – 16.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 16.00
Марк Селби (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 22.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Рис Кларк (Уэльс) – 22.00
30 ноября
Чжан Аньда (Китай) – Люка Бресель (Бельгия) – 16.00
Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – Мэтью Селт (Англия) – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11. Время начала партий – московское.