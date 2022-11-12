Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/16 финала. Аллен сыграет с Брауном, Уилсон против Селта, другие матчи

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C 12 по 15 ноября пройдут встречи 1/16 финала чемпионата Великобритании по снукеру. 

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/16 финала

12 ноября

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джордан Браун (Северная Ирландия) – 16.00

Чжао Синьтун (Китай) – Сэм Крейги (Англия) – 16.00

Райан Дэй (Уэльс) – Джеймс Уайт (Англия) – 22.00

Кирен Уилсон (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 22.00

13 ноября

Люка Бресель (Бельгия) – Лю Хаотянь (Китай) – 16.00

Нил Робертсон (Австралия) – Джо Перри (Англия) – 16.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Том Форд (Англия) – 22.00

Барри Хоукинс (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 22.00

14 ноября

Ронни О’Салливан (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 16.00

Янь Бинтао (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 16.00

Стюарт Бинэм (Англия) – Лиам Хайфилд (Англия) – 22.00

Марк Уильямс (Уэльс) – Джейми Рис Кларк (Уэльс) – 22.00

15 ноября

Джек Лисовски (Англия) – Сюй Сы (Китай) – 16.00

Джадд Трамп (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 16.00

Шон Мерфи (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 22.00

Марк Селби (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11. 

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