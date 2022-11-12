Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/16 финала. Аллен сыграет с Брауном, Уилсон против Селта, другие матчи
C 12 по 15 ноября пройдут встречи 1/16 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
1/16 финала
12 ноября
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джордан Браун (Северная Ирландия) – 16.00
Чжао Синьтун (Китай) – Сэм Крейги (Англия) – 16.00
Райан Дэй (Уэльс) – Джеймс Уайт (Англия) – 22.00
Кирен Уилсон (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 22.00
13 ноября
Люка Бресель (Бельгия) – Лю Хаотянь (Китай) – 16.00
Нил Робертсон (Австралия) – Джо Перри (Англия) – 16.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Том Форд (Англия) – 22.00
Барри Хоукинс (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 22.00
14 ноября
Ронни О’Салливан (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 16.00
Янь Бинтао (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 16.00
Стюарт Бинэм (Англия) – Лиам Хайфилд (Англия) – 22.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Джейми Рис Кларк (Уэльс) – 22.00
15 ноября
Джек Лисовски (Англия) – Сюй Сы (Китай) – 16.00
Джадд Трамп (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 16.00
Шон Мерфи (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 22.00
Марк Селби (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
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