Снукерист Янь Бинтао отстранен из-за возможных нарушений, связанных со ставками. Расследование ведется еще против 6 игроков из Китая
Китайский снукерист Янь Бинтао отстранен от турниров серии World Snooker Tour на неопределенный срок.
Как сообщила Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA), решение принято из-за нарушений правил, связанных со ставками.
Бинтао стал уже седьмым отстраненным снукеристом из Китая. Ранее санкциям также подверглись Лу Нин, Ли Хан, Чжао Цзяньбо, Бай Ланнин, Чан Бинюй и Лян Вэньбо – их подозревают в манипуляциях результатами матчей с целью заработка на ставках.
Ожидалось, что Бинтао выступит на турнире English Open, который сейчас проходит в Брентвуде.
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