Снукерист Янь Бинтао отстранен из-за возможных нарушений, связанных со ставками. Расследование ведется еще против 6 игроков из Китая

Китайский снукерист Янь Бинтао отстранен от турниров серии World Snooker Tour на неопределенный срок.

Как сообщила Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA), решение принято из-за нарушений правил, связанных со ставками.

Бинтао стал уже седьмым отстраненным снукеристом из Китая. Ранее санкциям также подверглись Лу Нин, Ли Хан, Чжао Цзяньбо, Бай Ланнин, Чан Бинюй и Лян Вэньбо – их подозревают в манипуляциях результатами матчей с целью заработка на ставках.

Ожидалось, что Бинтао выступит на турнире English Open, который сейчас проходит в Брентвуде.