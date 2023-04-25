Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Бреселем, Аллен против Джонса и другие партии
25 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру
Шеффилд, Англия
1/4 финала
25 апреля
Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 12.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30
Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 21.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 21.00
26 апреля
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30
Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.
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