Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Бреселем, Аллен против Джонса и другие партии

25 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия

1/4 финала

25 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 12.00

(Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

’Салливан (Англия) – (Бельгия) – 21.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 21.00

26 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

(Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00

(Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.