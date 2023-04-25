Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Бреселем, Аллен против Джонса и другие партии

Теги Джон Хиггинс чемпионат мира (снукер) Марк Аллен результаты Ронни О'Салливан Марк Селби снукер Люка Бресель Энтони Макгилл Джек Джонс Си Цзяхуэй Бильярд

25 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия 

1/4 финала

25 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 12.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 21.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 21.00

26 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий