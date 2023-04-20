Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бресель сыграет с Уильямсом, Аллен против Бинэма, другие партии
20 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/8 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру
Шеффилд, Англия
1/8 финала
20 апреля
Люка Бресель (Бельгия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 15.00
Марк Аллен (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 21.00
21 апреля
Люка Бресель (Бельгия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 12.00
Джек Джонс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 12.00
Марк Аллен (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 16.30
Ронни О’Салливан (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 16.30
Люка Бресель (Бельгия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 21.00
Джек Джонс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 21.00
22 апреля
Марк Аллен (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 12.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 12.00
Джек Джонс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 16.30
Ронни О’Салливан (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 16.30
Гэри Уилсон (Англия) – Марк Селби (Англия)/Мэтью Селт (Англия) – 21.00
Роберт Милкинс (Англия)/Джо Перри (Англия) – Шон Мерфи (Англия)/Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00
23 апреля
Ронни О’Салливан (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 12.00
Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 16.30
Гэри Уилсон (Англия) – Марк Селби (Англия)/Мэтью Селт (Англия) – 16.30
Роберт Милкинс (Англия)/Джо Перри (Англия) – Шон Мерфи (Англия)/Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00
Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00
24 апреля
Роберт Милкинс (Англия)/Джо Перри (Англия) – Шон Мерфи (Англия)/Си Цзяхуэй (Китай) – 15.00
Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 15.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 21.00
Гэри Уилсон (Англия) – Марк Селби (Англия)/Мэтью Селт (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.
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