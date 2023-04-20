Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бресель сыграет с Уильямсом, Аллен против Бинэма, другие партии

20 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/8 финала чемпионата мира по снукеру.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия

1/8 финала

20 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 15.00

Марк Аллен (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 21.00

21 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 12.00

Джек Джонс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 12.00

Марк Аллен (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 16.30

Ронни О’Салливан (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 16.30

Люка Бресель (Бельгия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 21.00

Джек Джонс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 21.00

22 апреля

Марк Аллен (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 12.00

Джек Джонс (Уэльс) – Нил Робертсон (Австралия) – 16.30

Ронни О’Салливан (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 16.30

Гэри Уилсон (Англия) – Марк Селби (Англия)/Мэтью Селт (Англия) – 21.00

Роберт Милкинс (Англия)/Джо Перри (Англия) – Шон Мерфи (Англия)/Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00

23 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 12.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 16.30

Гэри Уилсон (Англия) – Марк Селби (Англия)/Мэтью Селт (Англия) – 16.30

Роберт Милкинс (Англия)/Джо Перри (Англия) – Шон Мерфи (Англия)/Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00

24 апреля

Роберт Милкинс (Англия)/Джо Перри (Англия) – Шон Мерфи (Англия)/Си Цзяхуэй (Китай) – 15.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 15.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 21.00

Гэри Уилсон (Англия) – Марк Селби (Англия)/Мэтью Селт (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.