Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Бресель сыграет с Цзяхуэем, Аллен против Селби и другие партии
27 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру
Шеффилд, Англия
1/2 финала
27 апреля
Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 15.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00
28 апреля
Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30
Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 33.
Это уже его сезон, но выиграть у тезки будет крайне сложно, писал почему, повторяться не буду.
К тому же помимо всех снукерных почестей ирландец сможет выпустить книгу о похудении, которая станет однозначным бестселлером.
Только представьте там округлое фото Марка «До» и подтянутое «После» с описанием, где будет перечисление ряда титулов/призовых и всего прочего выигранного за год.
Эта реальная сравнительная информация не оставит вариантов читателю, что автор нашел секрет не просто похудеть, но и стать успешным. Назвать можно «Худей, борись, снукери»
Не удивлюсь, если эту книгу купит Шон Мерфи, да, что там, именно он ее первый и купит.