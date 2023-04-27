Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Бресель сыграет с Цзяхуэем, Аллен против Селби и другие партии

Теги чемпионат мира (снукер) Марк Аллен результаты Марк Селби снукер Люка Бресель Си Цзяхуэй Бильярд

27 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия 

1/2 финала

27 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 15.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00

28 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 33.

1 комментарий

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maximus388
За Аллена, за атакующий бескомпромиссный снукер, за нового чемпиона, коронный требл, намбер ван рейтинга!

Это уже его сезон, но выиграть у тезки будет крайне сложно, писал почему, повторяться не буду.
К тому же помимо всех снукерных почестей ирландец сможет выпустить книгу о похудении, которая станет однозначным бестселлером.
Только представьте там округлое фото Марка «До» и подтянутое «После» с описанием, где будет перечисление ряда титулов/призовых и всего прочего выигранного за год.
Эта реальная сравнительная информация не оставит вариантов читателю, что автор нашел секрет не просто похудеть, но и стать успешным. Назвать можно «Худей, борись, снукери»
Не удивлюсь, если эту книгу купит Шон Мерфи, да, что там, именно он ее первый и купит.
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