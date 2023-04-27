Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Бресель сыграет с Цзяхуэем, Аллен против Селби и другие партии

27 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия

1/2 финала

27 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 15.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00

28 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

Люка Бресель (Бельгия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 33.