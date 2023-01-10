Снукер. Мастерс. 1/8 финала. О’Салливан обыграл Бреселя, Аллен против Хоукинса, другие партии
В Лондоне проходят матчи 1/8 финала снукерного турнира «Мастерс».
Снукер
Мастерс
Лондон, Англия
1/8 финала
8 января
Нил Робертсон (Австралия) – Шон Мерфи (Англия) – 4:6
Марк Селби (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 2:6
9 января
Джон Хиггинс (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 3:6
Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 6:1
10 января
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 16.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Дэвид Гилберт (Англия) – 22.00
11 января
Джадд Трамп (Англия) – Райан Дэй (Уэльс) – 16.00
Кирен Уилсон (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
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