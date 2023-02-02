Снукер. German Masters. 1/8 финала. Робертсон сыграет с Уилсоном, Бресель против Милкинса, другие партии
В Берлине проходят партии 1/8 финала турнира по снукеру German Masters.
Снукер
German Masters
Берлин, Германия
1/8 финала
2 февраля
Джимми Робертсон (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 22.00
Сяо Годун (Китай) – Эллиот Слессор (Англия) – 22.00
Джеймс Уайт (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 22.00
Том Форд (Англия) – Тянь Пэнфэй (Китай) – 22.00
3 февраля
Люка Бресель (Бельгия) – Роберт Милкинс (Англия) – 16.00
Нил Робертсон (Австралия) – Крис Уокелин (Англия) - 16.00
Рики Уолден (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) - 16.00
Луи Хиткот (Англия) – Эллистер Картер (Англия) - 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9.
1 комментарий