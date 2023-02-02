Снукер. German Masters. 1/8 финала. Робертсон сыграет с Уилсоном, Бресель против Милкинса, другие партии

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В Берлине проходят партии 1/8 финала турнира по снукеру German Masters. 

Снукер 

German Masters

Берлин, Германия

1/8 финала

2 февраля

Джимми Робертсон (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 22.00

Сяо Годун (Китай) – Эллиот Слессор (Англия) – 22.00

Джеймс Уайт (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 22.00

Том Форд (Англия) – Тянь Пэнфэй (Китай) – 22.00

3 февраля

Люка Бресель (Бельгия) – Роберт Милкинс (Англия) – 16.00

Нил Робертсон (Австралия) – Крис Уокелин (Англия) - 16.00

Рики Уолден (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) - 16.00

Луи Хиткот (Англия) – Эллистер Картер (Англия) - 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9. 

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1 комментарий

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radio_weiss
У Уайтта было столько шансов против Лисовски, но, что уж поделать, счёт на табло. Но, уверен, он будет пытаться проти дальше. Удачи, великий старик!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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