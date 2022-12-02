Снукер. Чемпионат Шотландии. 1/4 финала. Трамп сыграет с Ун-Нухом, Селби встретится с Робертсоном и другие матчи

Теги результаты Марк Селби снукер Нил Робертсон Джадд Трамп Рики Уолден Тепчайя Ун-Нух Кирен Уилсон Гэри Уилсон Джо О’Коннор Scottish Open Бильярд

Сегодня на чемпионате Шотландии по снукеру пройдут четвертьфинальные матчи. Джадд Трамп сыграет с Тепчайей Ун-Нухом, Марк Селби встретится с Нилом Робертсоном.

Снукер

Открытый чемпионат Шотландии (Scottish Open)

Эдинбург

1/4 финала

Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 15.00

Кирен Уилсон (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 18.00

Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 22.00

Рики Уолден (Англия) – Джо О’Коннор (Англия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное число фреймов – 9.

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