Снукер. Чемпионат Шотландии. 1/4 финала. Трамп сыграет с Ун-Нухом, Селби встретится с Робертсоном и другие матчи
Сегодня на чемпионате Шотландии по снукеру пройдут четвертьфинальные матчи. Джадд Трамп сыграет с Тепчайей Ун-Нухом, Марк Селби встретится с Нилом Робертсоном.
Снукер
Открытый чемпионат Шотландии (Scottish Open)
Эдинбург
1/4 финала
Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 15.00
Кирен Уилсон (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 18.00
Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 22.00
Рики Уолден (Англия) – Джо О’Коннор (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное число фреймов – 9.
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