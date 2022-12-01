Снукер. Чемпионат Шотландии. 1/8 финала. Селби сыграет с Лисовски, Трамп против Сяо Годуна и другие партии
На открытом чемпионате Шотландии по снукеру проходят матчи 1/8 финала.
Снукер
Эдинбург
1/8 финала
Энтони Макгилл (Шотландия) – Нил Робертсон (Австралия) – 22.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Джо О’Коннор (Англия) – 22.00
Джадд Трамп (Англия) – Сяо Годун (Китая) – 22.00
Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – Джейми Джонс (Уэльс) – 22.00
Хоссейн Вафаей (Иран) – Гэри Уилсон (Англия) – 23.00
Маркс Селби (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 23.00
Кайрен Уилсон (Англия) – Юэлун Чжоу (Китай) – 23.00
Рики Уолден (Англия) – Сэм Крейги (Англия) – 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 7.
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