Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Джунху, Лисовски против Мерфи, другие партии
18 ноября пройдут встречи 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
1/4 финала
Дин Джунху – Ронни О’Салливан – 16.00
Джо Перри (Англия) – Том Форд (Англия) – 16.00
Сэм Крейги (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 22.00
Джек Лисовски (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
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