Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Джунху, Лисовски против Мерфи, другие партии

Теги Марк Аллен результаты Джо Перри Ронни О'Салливан Дин Джунху Шон Мерфи снукер чемпионат Великобритании Том Форд Джек Лисовски Сэм Крейги Бильярд

18 ноября пройдут встречи 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру. 

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/4 финала

Дин ДжунхуРонни О’Салливан – 16.00

Джо Перри (Англия) – Том Форд (Англия) – 16.00

Сэм Крейги (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 22.00

Джек Лисовски (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11. 

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