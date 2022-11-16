Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Мерфи сыграет с Трампом, Чжоу Юэлун против О’Салливана и другие партии
16-17 ноября пройдут встречи 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
1/8 финала
16 ноября
Люка Бресель (Бельгия) – Том Форд (Англия) – 16.00
Хоссейн Вафаей (Иран) – Джек Лисовски (Англия) – 16.00
Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.00
Чжоу Юэлун (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 16.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Кирен Уилсон (Англия) – 22.00
Сэм Крейги (Англия) – Райан Дэй (Уэльс) – 22.00
17 ноября
Джейми Рис Кларк (Уэльс) – Дин Джунху (Китай) – 16.00
Джо Перри (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
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