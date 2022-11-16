Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Мерфи сыграет с Трампом, Чжоу Юэлун против О’Салливана и другие партии

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16-17 ноября пройдут встречи 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру. 

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/8 финала

16 ноября

Люка Бресель (Бельгия) – Том Форд (Англия) – 16.00

Хоссейн Вафаей (Иран) – Джек Лисовски (Англия) – 16.00

Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.00

Чжоу Юэлун (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 16.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Кирен Уилсон (Англия) – 22.00

Сэм Крейги (Англия) – Райан Дэй (Уэльс) – 22.00

17 ноября

Джейми Рис Кларк (Уэльс) – Дин Джунху (Китай) – 16.00

Джо Перри (Англия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11. 

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