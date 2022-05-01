О’Салливан после первой сессии финала ЧМ: «Мне просто кажется, что судья ищет неприятностей, я чувствую настрой этого парня»

Английский снукерист Ронни О’Салливан раскритиковал судью во время финала чемпионата мира, который проходит в Шеффилде.

По итогам первой сессии игры против Джадда Трампа О’Салливан лидирует со счетом 5:3. В последнем фрейме он поставил снукер сам себе на желтом шаре и не смог из него выйти, после чего ход перешел к оппоненту.

Судья Оливье Мартил засчитал фол и подошел к игроку с разъяснениями.

«Мне просто кажется, что судья ищет неприятностей, я чувствую настрой этого парня.

У них там сотни камер, они могут все проверять. Я не собираюсь иметь с этим дело, мне кажется, что он (Мартил) пытается что-то выдумать.

Пусть разбирается с этим, а не со мной», – сказал О’Салливан в интервью Eurosport после первой сессии.

В свою очередь Трамп также посчитал, что судья мог вынести предупреждение игроку после окончания фрейма.