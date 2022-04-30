«В наши дни приходится спасать матчи, вытаскивая себя за шиворот». О’Салливан о победе в полуфинале чемпионата мира по снукеру

Английский снукерист Ронни О’Салливан оценил свою победу над шотландцем Джоном Хиггинсом в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Шеффилде.

Сегодня О’Салливан выиграл со счетом 11:17 и вышел в финал турнира, где сыграет с Джаддом Трампом.

«Я понимал, что надо сохранять ритм и плавность, играя в тот снукер, который, как мне кажется, нужен для победы в турнирах. В наши дни приходится спасать матчи, вытаскивая себя за шиворот.

Решил, что проигрывая со счетом 3:0 (в начале партии), я не попадал в ритм, поэтому хотел задать свой», – рассказал О’Салливан.