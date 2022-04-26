Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. Магуайр сыграет с О’Салливаном, Трамп против Бинэма и другие партии

25 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру. Ронни О’Салливан встретится со Стивеном Магуайром, Джадд Трамп против Стюарта Бинэма.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия

1/4 финала

Стивен Магуайр (Шотландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 12.00

Янь Бинтао (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 12.00

Стюарт Бинэм (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.30

Джек Лисовски (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25.