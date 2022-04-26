Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. Магуайр сыграет с О’Салливаном, Трамп против Бинэма и другие партии

Теги Джон Хиггинс чемпионат мира (снукер) результаты Стюарт Бинэм Ронни О'Салливан Марк Уильямс Стивен Магуайр снукер Джадд Трамп Джек Лисовски Янь Бинтао Бильярд

25 апреля в Шеффилде стартуют партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру. Ронни О’Салливан встретится со Стивеном Магуайром, Джадд Трамп против Стюарта Бинэма.

Чемпионат мира по снукеру

Шеффилд, Англия 

1/4 финала

Стивен Магуайр (Шотландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 12.00

Янь Бинтао (Китай) – Марк Уильямс (Уэльс) – 12.00

Стюарт Бинэм (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.30

Джек Лисовски (Англия) –  Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 25. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные