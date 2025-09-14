  • Спортс
Каминский о Серохвостове: «Между нами слишком велика разница в интересах. Мы просто очень разные люди»

Юрий Каминский высказался о разногласиях с биатлонистом Даниилом Серохвостовым.

– Мне казалось, что в олимпийском сезоне тренеры должны быть заинтересованы в том, чтобы собрать в одной команде всех сильнейших, обеспечить максимальную конкуренцию. Вы предпринимали какие-то усилия, чтобы подтянуть к мужской команде тех, кто не хочет тренироваться под вашим началом? И имело ли это смысл?

– Безусловно, смысл был. Того же Серохвостова нам удалось в прошлом году убедить, что готовиться было бы эффективнее с мужской командой, а не с женской. Хотя сам он не очень хотел возвращаться.

– Это была акция устрашения или Даниил действительно понял все сам?

– Я не настаивал на его возвращении, понимал, что из-под палки человека на работу не загонишь, должно быть осознанное решение. Как бы то ни было, считаю, Серохвостов получил хороший прирост в том сезоне.

– Но все равно решил от вас уйти?

– Да, сейчас он тренируется с бригадой Артема Истомина за счет региона.

– Знаю, что Даниила обижал недостаток внимания с вашей стороны.

– Это я понимаю, но и он должен понимать, что между нами слишком велика разница в интересах. Не только потому, что она возрастная, мы просто очень разные люди, – сказал тренер сборной России по биатлону Каминский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoЮрий Каминский
logoДаниил Серохвостов
Артем Истомин
logoсборная России
