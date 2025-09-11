  • Спортс
  • Александр Логинов: «До конца пока еще не вылечился. Надеюсь, 2-3 дня на восстановление – и буду готов выступать»
Александр Логинов еще не восстановился после болезни и пропустит старт ЧР.

11 сентября на Альфа-Банк Чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском пройдут индивидуальные гонки.

«Проблемы со здоровьем были, до конца пока еще не вылечился. Надеюсь, два-три дня на восстановление – и в выходные буду готов выступать.

Приоритетная задача на чемпионат России – отработать на максимум, если все получится, могут быть призы. На Кубке Содружества, хотя и сказывалась болезнь – я мог до последнего рубежа спокойно бороться за призы, и сейчас, надеюсь, будет не хуже.

У меня планируется еще беговой старт. Уже пробежал «Белые ночи», в конце сентября будет «Московский марафон».

Боюсь ли, что увлечение бегом может повлиять на подготовку к сезону? Я шел на это, понимал, что это опыт. Тем не менее я всегда очень много бегал и летом, и зимой. Да, конечно, была небольшая потеря в силовом компоненте – на роллеры встал только в августе, но считаю, что все будет хорошо, сейчас тренируюсь в полном объеме. К зиме я буду в хорошем состоянии», – сказал чемпион мира Логинов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
