Логинов и Бабиков пропускают гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи из-за вируса
Логинов и Бабиков пропускают гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи.
Гонка преследования проходит сегодня. 5 сентября в спринте Бабиков занял пятое место, Логинов – шестое
«К сожалению, Александр Логинов не выйдет на старт, как и Антон Бабиков. Вирус подкосил тюменскую команду почти в полном составе, за исключением Александра Поварницына», – сказал журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
