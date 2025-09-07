Логинов и Бабиков пропускают гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи из-за вируса

Логинов и Бабиков пропускают гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи.

Гонка преследования проходит сегодня. 5 сентября в спринте Бабиков занял пятое место, Логинов – шестое

«К сожалению, Александр Логинов не выйдет на старт, как и Антон Бабиков. Вирус подкосил тюменскую команду почти в полном составе, за исключением Александра Поварницына», – сказал журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов.