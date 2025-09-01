  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Карим Халили: «Мы сейчас соревнуемся все время в России, поэтому летние старты воспринимаются более серьезно, чем раньше»
Карим Халили: «Мы сейчас соревнуемся все время в России, поэтому летние старты воспринимаются более серьезно, чем раньше»

Карим Халили считает, что летние старты стали восприниматься более серьезно.

С 4 по 7 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону.

«Сейчас программа более растянутая за счет Кубка Содружества. Все лидеры выступают, для зрелищности это интереснее. Мы сейчас соревнуемся все время в России, поэтому летние старты воспринимаются более серьезно, чем раньше.

Практически всегда, если не случаются форс‑мажоры в виде болезни, зимние лидеры и летом занимают ведущие позиции.

Какую‑то информацию по этим стартам можно будет получить, но у всех свой этап подготовки на текущий момент, все по‑разному готовятся к сезону, у всех разные цели и задачи на предстоящие старты. Будет интересно в любом случае после такой паузы выйти на старт», – сказал Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКубок Содружества
logoсборная России
logoКарим Халили
