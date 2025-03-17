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Кристиансен о непопадании на Кубок мира: «Мне выписали рецепт на снотворное, чтобы я мог спокойно спать по ночам. Я очень зол»

Биатлонист Ветле Кристиансен вновь раскритиковал руководство сборной Норвегии.

Кристиансена не включили в состав команды на финальный этап Кубка мира в Холменколлене. Ранее его не взяли в Поклюку.

«Мне срочно выписали рецепт на снотворное, чтобы я мог спокойно спать по ночам, потому что я очень зол. Я закипаю.

Сложилась нездоровая культура, с которой они (руководство) не могут справиться, потому что очень много сильных спортсменов борются за одни и те же места. У меня сложилось впечатление, что у нас есть группа руководителей, которые не склонны к конфликтам и не хотят сообщать плохие новости спортсменам. Что они откладывают это до последней секунды.

В процессе вам говорят какую-нибудь белую ложь, чтобы все были довольны как можно дольше. Исход становится большим потрясением.

Честно говоря, ты чувствуешь удар ножом в спину, потому что, по моему опыту, критерии отбора придумываются задним числом», – сказал олимпийский чемпион Кристиансен.

Менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан отметил, что многие спортсмены находятся в той же ситуации, что и Кристиансен.

«Он не единственный, кто борется за попадание на Кубок мира. Вот каково это – быть норвежским биатлонистом. Он не одинок в этом, и многим это кажется жестким», – сказал Ботнан.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TV2
logoВетле Шостад Кристиансен
logoКубок мира по биатлону
Пер-Арне Ботнан
logoсборная Норвегии
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