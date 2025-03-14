Йоханнес Бо снялся с этапа Кубка мира в Поклюке. В общем зачете он отстает от Лагрейда на 39 очков
Накануне спортсмен занял 10-е место в короткой индивидуальной гонке и сообщил, что заболел. 15 марта в Поклюке пройдут масс-старты, а 16-го – смешанные эстафеты.
Заключительный этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене. Бо завершает карьеру после текущего сезона.
«Его состояние сегодня хуже, чем вчера. Вчера на последних двух кругах он выглядел не очень хорошо. Если мы хотим увидеть его в Холменколлене, то лучше, чтобы он сейчас отдохнул дома», – заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
«Участвовать в гонках, когда ты болен – не лучшее решение в долгосрочной перспективе. Я пропускаю соревнования в надежде полностью восстановиться к своим последним гонкам в Холменколлене через неделю», – сказал Йоханнес.
В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бо занимает второе место, уступая Стурле Лагрейду 39 очков.
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