Йоханнес Бо снялся с этапа Кубка мира в Поклюке. В общем зачете он отстает от Лагрейда на 39 очков

Йоханнес Бо не выступит в оставшихся гонках этапа Кубка мира в Поклюке.

Накануне спортсмен занял 10-е место в короткой индивидуальной гонке и сообщил, что заболел. 15 марта в Поклюке пройдут масс-старты, а 16-го – смешанные эстафеты.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене. Бо завершает карьеру после текущего сезона.

«Его состояние сегодня хуже, чем вчера. Вчера на последних двух кругах он выглядел не очень хорошо. Если мы хотим увидеть его в Холменколлене, то лучше, чтобы он сейчас отдохнул дома», – заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

«Участвовать в гонках, когда ты болен – не лучшее решение в долгосрочной перспективе. Я пропускаю соревнования в надежде полностью восстановиться к своим последним гонкам в Холменколлене через неделю», – сказал Йоханнес.

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бо занимает второе место, уступая Стурле Лагрейду 39 очков.