Сорум о том, что его не поставили в индивидуальную гонку: «Это решение шокировало меня. Считаю, что заслужил место»

Сорум заявил, что шокирован тем, что ему не дали пробежать индивидуальную гонку.

Норвежский биатлонист ранее победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге и мог побороться за малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Однако в Поклюке он не вошел в стартовый список.

«Это решение стало шокирующим событием для меня. Я не понимаю, почему так – учитывая, что я был третьим среди норвежцев в спринте и гонке преследования в Нове-Место, а также занял четвертое место на чемпионате мира.

Были и другие отборы, которые разочаровывали меня – с плохой аргументацией и коммуникацией. Тогда я тоже говорил об этом, и вот снова оказываюсь в такой ситуации.

Нам, спортсменам, сложно разобраться, когда нет четких критериев отбора, кроме «международных результатов». Я бы сказал, что у меня такие результаты есть», – сказал Вебьорн Сорум .

«Мы хотим иметь хорошую коммуникацию со всеми спортсменами, поэтому нужно учитывать любое пожелание о более подробной обратной связи. Но я не совсем понимаю, в чем именно заключается проблема в этом случае. Два 12-х места Сорума в Нове-Место не были достаточными», – ответил на претензии биатлониста менеджер сборной Пер-Арне Ботнан .

«Это странно – ты борешься за малый глобус, а тебе не дают пройти дистанцию. Это вызывает у меня вопросы. Судя по результатам в других гонках, Тарьей Бо должен был уступить Соруму место, ведь он тоже не показал суперформы», – отметил эксперт NRK Ула Лунде.

«Я считаю, что он должен был получить шанс, ведь у него была цель. Так что я понимаю разочарование Сорума», – отметил Эмиль Хегле Свенсен .

«Считаю, что заслужил место в индивидуальной гонке. Это было бы легко аргументировать, так что мы должны обсудить это после сезона.

Мы могли бы рассердиться друг на друга, но, к счастью, у нас хорошая атмосфера в команде. Мы понимаем, что все борются за свое место, и это нормально для спортсменов», – добавил Сорум.

В итоге норвежец занял в зачете индивидуальных гонок 8-е место, малый глобус взял Стурла Хольм Лагрейд .