Бажин и Дербушева о победе: «Сегодня особенный день – на стадионе присутствуют наши родители. Это дополнительная мотивация показать результат»
Представители Свердловской области выиграли сингл-микст с одним дополнительным патроном.
Кирилл Бажин: В первый раз выиграли гонку на чемпионате России. Наконец с Томой стали чемпионами России, потому что – то мы не бежали вместе, то в шаге где‑то останавливались от золота.
– Как соперники реагируют, когда видят ваши имена в стартовых протоколах? Боятся?
Тамара Дербушева: Подшучивают немного. Но все понимают, что здесь любая команда может заехать (в призы), отстрелявшись чисто, всегда есть борьба.
– Как с ветром было дело на рубежах?
Бажин: Сегодня особенный для нас с Тамарой день, потому что на стадионе присутствуют наши родители. Это такая не то что дополнительная ответственность, а настроение, мотивация, энергия показать результат. Так что ветер был для нас чем‑то второстепенным. Родители помогали нам сегодня.
Дербушева: Родители укрощали нам ветер.
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