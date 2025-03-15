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Бажин и Дербушева о победе: «Сегодня особенный день – на стадионе присутствуют наши родители. Это дополнительная мотивация показать результат»

Дербушева и Бажин прокомментировали свою победу на чемпионате России.

Представители Свердловской области выиграли сингл-микст с одним дополнительным патроном.

Кирилл Бажин: В первый раз выиграли гонку на чемпионате России. Наконец с Томой стали чемпионами России, потому что – то мы не бежали вместе, то в шаге где‑то останавливались от золота.

– Как соперники реагируют, когда видят ваши имена в стартовых протоколах? Боятся?

Тамара Дербушева: Подшучивают немного. Но все понимают, что здесь любая команда может заехать (в призы), отстрелявшись чисто, всегда есть борьба.

– Как с ветром было дело на рубежах?

Бажин: Сегодня особенный для нас с Тамарой день, потому что на стадионе присутствуют наши родители. Это такая не то что дополнительная ответственность, а настроение, мотивация, энергия показать результат. Так что ветер был для нас чем‑то второстепенным. Родители помогали нам сегодня.

Дербушева: Родители укрощали нам ветер.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
Кирилл Бажин
Тамара Дербушева (Воронина)
чемпионат России
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