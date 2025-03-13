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Бажин о победе в суперспринте: «Четыре нуля для меня не в первый раз, но в этом сезоне это впервые»

Биатлонист Кирилл Бажин рад чистой стрельбе в суперспринте на чемпионате России.

Бажин победил в суперспринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«После квалификации было ясно, что нужно будет идти просто стрелять, и стрельба будет здесь решать. Когда у тебя такой запас есть, ты работаешь хладнокровненько, и все спокойно получается. Удалось справиться.

Четыре нуля для меня не в первый раз, но в этом сезоне это впервые. И после таких сложностей такая стрельба, я рад», – сказал Бажин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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Кирилл Бажин
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