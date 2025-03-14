Кубок IBU. Баккен, Ботн, Фрацшер, Реес, Аспенес, Кайзер выступят в спринте
14 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
8-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины
Спринт
Начало – 11:40 по московскому времени.
Старт-лист
2. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
5. Фабиан Мюллауэр (Австрия)
7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
13. Лукас Фрацшер (Германия)
20. Симон Кайзер (Германия)
24. Роман Реес (Германия)
27. Сондре Слеттемарк (Гренландия)
35. Никола Романин (Италия)
40. Уле Сурке (Норвегия)
44. Дамьен Леве (Франция)
46. Гаэтан Патюрель (Франция)
49. Франц Шазер (Германия)
60. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
72. Сиверт Герхардсен (Норвегия)
110. Ховард Тостеруд (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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