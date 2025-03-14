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Кубок IBU. Баккен, Ботн, Фрацшер, Реес, Аспенес, Кайзер выступят в спринте

14 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

8-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины 

Спринт

Начало – 11:40 по московскому времени.

Старт-лист

2. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

5. Фабиан Мюллауэр (Австрия)

7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

13. Лукас Фрацшер (Германия)

20. Симон Кайзер (Германия)

24. Роман Реес (Германия)

27. Сондре Слеттемарк (Гренландия)

35. Никола Романин (Италия)

40. Уле Сурке (Норвегия)

44. Дамьен Леве (Франция)

46. Гаэтан Патюрель (Франция)

49. Франц Шазер (Германия)

60. Тео Гиро-Пуайо (Франция)

72. Сиверт Герхардсен (Норвегия)

110. Ховард Тостеруд (Норвегия)

Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок IBU
Фабиан Мюллауэр
logoсборная Германии
logoсборная Италии по биатлону
Лукас Фрацшер
Сверре Дален Аспенес
Дамьен Леве
Хавард Тостеруд
сборная Гренландии
logoсборная Норвегии
Франц Шазер
logoРоман Реес
Тео Гиро-Пуайо
Гаэтан Патюрель
Йохан-Олав Ботн
Сиверт Герхардсен
logoсборная Австрии
Уле Сурке
Никола Романин
logoсборная Франции
logoСондре Слеттемарк
logoСимон Кайзер
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