Фийон-Майе о победе в эстафете: «Борьба с Йоханнесом Бо была моим спецзаданием»

Кентен Фийон-Майе назвал борьбу с Йоханнесом Бо своим «спецзаданием».

Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, Норвегия стала второй. На последней стрельбе Фийон-Майе не допустил промахов, а Йоханнес зашел на штрафной круг.

«Борьба с Йоханнесом была моим спецзаданием. Мы пробежали вместе первые два круга – чисто отстреляли на лежке. Я понимал, что на стойке будет тяжелая борьба. Там я включил натиск, стреляя вместе с Йоханнесом.

Отличный день для французской команды, мы выиграли общий зачет эстафет (Кубка мира) с победами в пяти гонках и лишь раз были вторыми (на чемпионате мира). Спасибо всем партнерам по команде, сервисменам, тренерам, врачам. Для закрытия сезона эта эстафета была потрясающей.

Мои товарищи по команде (Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод) отлично поработали, предоставив мне бороться за лидерство с Йоханнесом. Неплохой день!» – сказал Фийон-Майе.