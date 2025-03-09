Польховский о недопуске россиян: «Чувствуется, что ребята рвутся на международную арену. Они уже долго варятся во внутренних соревнованиях, а стимул необходим»

Валерий Польховский заявил, что российским биатлонистам нужен стимул.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Радует, что на наших соревнованиях есть борьба, хотя и на уровне страны. К сожалению, у наших девушек и мужчин нет возможности выступать на международных стартах, но конкуренция все равно сохраняется. Иногда и молодежь наступает на пятки, ребята вступают в диалоги на трассе. Нормальная, ситуация, здоровая конкуренция.

Чувствуется, что ребята рвутся на международную арену. Они уже долго варятся во внутренних соревнованиях, а стимул необходим. Все равно нужна медаль и чтобы российский флаг был выше всех. Это нормальное стремление. Будем надеяться, скоро у них получится выступить на международной арене», – сказал бывший главный тренер сборной России Польховский .