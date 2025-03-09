Франция выиграла все пять мужских эстафет на Кубке мира по биатлону этого сезона
Французские биатлонисты Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Таким образом, Франция взяла Малый хрустальный глобус в зачете мужских эстафет, победив во всех пяти гонках сезона на Кубке мира.
Команде не удалось завоевать золото лишь на чемпионате мира в Ленцерхайде, когда она уступила Норвегии и заняла второе место.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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