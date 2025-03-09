Франция выиграла все пять мужских эстафет на Кубке мира по биатлону этого сезона

Французские биатлонисты Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Таким образом, Франция взяла Малый хрустальный глобус в зачете мужских эстафет, победив во всех пяти гонках сезона на Кубке мира.

Команде не удалось завоевать золото лишь на чемпионате мира в Ленцерхайде, когда она уступила Норвегии и заняла второе место.