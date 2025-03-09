Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
Антон Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
Зачет масс-стартов
Мужчина
После 3 гонок из 3
1. Антон Бабиков – 121
2. Иван Колотов – 118
3. Александр Бектуганов – 115
4. Вячеслав Малеев – 102
5. Никита Поршнев – 101
6. Евгений Сидоров – 90
7. Ильназ Мухамедзянов – 84
8. Кирилл Стрельцов – 82
9. Кирилл Бажин – 78
10. Даниил Усов – 76
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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