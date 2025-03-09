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Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й

Антон Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

Зачет масс-стартов

Мужчина

После 3 гонок из 3

1. Антон Бабиков – 121

2. Иван Колотов – 118

3. Александр Бектуганов – 115

4. Вячеслав Малеев – 102

5. Никита Поршнев – 101

6. Евгений Сидоров – 90

7. Ильназ Мухамедзянов – 84

8. Кирилл Стрельцов – 82

9. Кирилл Бажин – 78

10. Даниил Усов – 76

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнтон Бабиков
logoНикита Поршнев
Вячеслав Малеев
logoКирилл Стрельцов
Даниил Усов
Евгений Сидоров
Ильназ Мухамедзянов
Кирилл Бажин
logoКубок России
масс-старт
logoсборная России
Александр Бектуганов
Иван Колотов
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