Байба Бендика: «Психическая неуравновешенность Расторгуева известна нашей команде много лет. Действия Брициса – это защита семьи и коллектива»
Ранее серебряный призер ЧМ-2024 Андрей Расторгуев заявил, что его избил тренер латвийской команды Илмарс Брицис: «Тренер меня ударил, разбил нос. Думаю, у меня серьезно травмировано плечо».
Брицис, в свою очередь, сообщил СМИ, что Расторгуев обвинил его в краже лыж в прошлом году, находясь в «неадекватном состоянии».
«Небольшой комментарий с моей стороны по поводу конфликта.
Утром в этот день Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Разумеется, вся команда была в шоке, ведь они прекрасно знают, что, во-первых, все лыжи – собственность Fischer, а не Андрея, а во-вторых – с чего вдруг через год обнаруживается, что чего-то не хватает?!
Но поскольку психическая неуравновешенность этого спортсмена [Расторгуева] известна нашей команде много лет, эта информация была воспринята как неудачная шутка из-за стресса перед соревнованиями.
Однако к вечеру была придумана новая версия. И Илмарс, как один из представителей команды, взял на себя ответственность и призвал Андрея извиниться перед командой за ложь и оскорбления!
Хотя Илмарс не вступал в дальнейшие дискуссии с Андреем, Расторгуев пришел в нашу комнату в агрессивном настроении. Там находился Илмарс вдвоем с нашим сыном. Видя, что Андрей находится в психически неустойчивом состоянии, он вытолкнул его из комнаты, чтобы не подвергать опасности семью!
Инициатор конфликта был очевиден, и действия Илмарса я рассматриваю как защиту нашей семьи и коллектива» – написала двукратная чемпионка Европы в соцсети.
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