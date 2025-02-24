Байба Бендика: «Психическая неуравновешенность Расторгуева известна нашей команде много лет. Действия Брициса – это защита семьи и коллектива»

Байба Бендика высказалась о конфликте между Расторгуевым и Брицисом.

Ранее серебряный призер ЧМ-2024 Андрей Расторгуев заявил, что его избил тренер латвийской команды Илмарс Брицис: «Тренер меня ударил, разбил нос. Думаю, у меня серьезно травмировано плечо».

Брицис, в свою очередь, сообщил СМИ, что Расторгуев обвинил его в краже лыж в прошлом году, находясь в «неадекватном состоянии».

«Небольшой комментарий с моей стороны по поводу конфликта.

Утром в этот день Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Разумеется, вся команда была в шоке, ведь они прекрасно знают, что, во-первых, все лыжи – собственность Fischer, а не Андрея, а во-вторых – с чего вдруг через год обнаруживается, что чего-то не хватает?!

Но поскольку психическая неуравновешенность этого спортсмена [Расторгуева] известна нашей команде много лет, эта информация была воспринята как неудачная шутка из-за стресса перед соревнованиями.

Однако к вечеру была придумана новая версия. И Илмарс, как один из представителей команды, взял на себя ответственность и призвал Андрея извиниться перед командой за ложь и оскорбления!

Хотя Илмарс не вступал в дальнейшие дискуссии с Андреем, Расторгуев пришел в нашу комнату в агрессивном настроении. Там находился Илмарс вдвоем с нашим сыном. Видя, что Андрей находится в психически неустойчивом состоянии, он вытолкнул его из комнаты, чтобы не подвергать опасности семью!

Инициатор конфликта был очевиден, и действия Илмарса я рассматриваю как защиту нашей семьи и коллектива» – написала двукратная чемпионка Европы в соцсети.