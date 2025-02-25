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Андрей Расторгуев заявил, что его избил Илмарс Брицис: «Тренер меня ударил, разбил нос. Думаю, у меня серьезно травмировано плечо»

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев заявил, что его избил тренер.

По словам Расторгуева, на него напал Илмарс Брицис – призер чемпионатов мира, который в настоящее время тренирует команду Латвии.

«Произошел крупный инцидент. Соревнования в мужской эстафете, а также масс-старт были под угрозой. Инцидент связан с тренером. Тренер меня ударил. Кажется, сломал палец. Разбил нос. Думаю, у меня также серьезно травмировано плечо. Сейчас я еду в больницу.

Я пришел в комнату тренера, чтобы поговорить о конкретном событии, произошедшем в прошлом году. Он вытолкнул меня из комнаты и начал распускать руки.

Я поставил крест на дальнейших действиях. В принципе, меня нокаутировали. Спасти ситуацию пытался врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис», – сказал биатлонист в интервью Латвийскому телевидению. 

Брицис заявил, что Расторгуев устроил скандал из-за того, что в прошлом году у него якобы украли лыжи, и «накинулся на весь сервис». 

«Я считаю, что он просто соврал. Потом он пришел ко мне в комнату. Я сказал: пока не извинишься перед сервисом, нам не о чем разговаривать. И тут он заявил, что лыжи украл не сервис, а я!
 
Как я мог на это отреагировать? Конечно, я был в шоке. Точно не помню, что сказал, но что-то вроде: за такие обвинения можно и в лицо получить. А он только усмехнулся и ответил, что я болтун, а не человек дела.

Тогда он уже был в совершенно неадекватном состоянии. Надо было как-то выпроводить его из комнаты, тем более что я был один с сыном Эмилем, которому всего полтора года» – приводит слова Брициса tvnet.lv.

Опубликовано: Полина Лоцик
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