Анастасия Шевченко: «Были мысли о приостановке сезона, потому что результаты совершенно не радовали. Сейчас продолжаю выступать, стремлюсь к лучшему»
Анастасия Шевченко рассказала, что у нее было желание досрочно завершить сезон.
Сейчас биатлонистка выступает на Кубке сильнейших в Раубичах, где завоевала бронзу в спринте.
«Я думала уже посередине сезона заканчивать, потому что такие результаты меня совершенно не радовали. Были мысли о приостановке сезона.
Поговорили с Михаилом Викторовичем Шашиловым, поменяли план, и это мне помогло, поэтому я здесь. Сейчас я продолжаю выступать и стремлюсь только к лучшему. Тренер наш может подстрегнуть и в этой ситуации повлиял на меня. Это и его заслуга тоже», – сказала Шевченко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Vprognoze
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