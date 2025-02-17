Анастасия Шевченко: «Были мысли о приостановке сезона, потому что результаты совершенно не радовали. Сейчас продолжаю выступать, стремлюсь к лучшему»

Анастасия Шевченко рассказала, что у нее было желание досрочно завершить сезон.

Сейчас биатлонистка выступает на Кубке сильнейших в Раубичах, где завоевала бронзу в спринте.

«Я думала уже посередине сезона заканчивать, потому что такие результаты меня совершенно не радовали. Были мысли о приостановке сезона.

Поговорили с Михаилом Викторовичем Шашиловым, поменяли план, и это мне помогло, поэтому я здесь. Сейчас я продолжаю выступать и стремлюсь только к лучшему. Тренер наш может подстрегнуть и в этой ситуации повлиял на меня. Это и его заслуга тоже», – сказала Шевченко .