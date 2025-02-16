Виктория Сливко: «Последние годы я выступаю стабильно и ход подтянула. Обидно, что именно сейчас нас не допускают»
Биатлонистка Сливко рассказала о желании выступать на международных стартах.
Виктория Сливко стала шестой в спринте и пасьюте на Кубке сильнейших в Раубичах.
«Считаю, что форма у меня отличная, но пока немножко не получается со стрельбой стоя. Но ничего страшного, думаю, что в следующих гонках я уже с этой проблемой справлюсь.
Борьба в зачете? Личные гонки здесь я пробегу все, конечно, а по поводу эстафет ясности нет. Будем ждать решения тренерского штаба», – сказала Сливко.
«За чемпионатом мира особо не слежу, результаты знаю, но пристально не смотрю. Но, конечно, хочется выступать там и на этапах Кубка мира, потому что состояние у меня хорошее, последние годы я выступаю стабильно и ход подтянула. Обидно, что именно сейчас выпал такой период, когда нас не допускают», – добавила спортсменка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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