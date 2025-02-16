Виктория Сливко: «Последние годы я выступаю стабильно и ход подтянула. Обидно, что именно сейчас нас не допускают»

Биатлонистка Сливко рассказала о желании выступать на международных стартах.

Виктория Сливко стала шестой в спринте и пасьюте на Кубке сильнейших в Раубичах.

«Считаю, что форма у меня отличная, но пока немножко не получается со стрельбой стоя. Но ничего страшного, думаю, что в следующих гонках я уже с этой проблемой справлюсь.

Борьба в зачете? Личные гонки здесь я пробегу все, конечно, а по поводу эстафет ясности нет. Будем ждать решения тренерского штаба», – сказала Сливко.

«За чемпионатом мира особо не слежу, результаты знаю, но пристально не смотрю. Но, конечно, хочется выступать там и на этапах Кубка мира, потому что состояние у меня хорошее, последние годы я выступаю стабильно и ход подтянула. Обидно, что именно сейчас выпал такой период, когда нас не допускают», – добавила спортсменка.