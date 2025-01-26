Лагрейд одержал 15-ю победу в карьере, у Тарьея Бо – 73-й подиум, у Джакомеля – шестой

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд одержал 15-ю победу в карьере.

Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Антхольце. Это его 48-й подиум (15-19-14).

Вторым финишировал его соотечественник Тарьей Бо, у которого 73-й пьедестал в карьере (15-27-31).

Третьим стал итальянец Томмазо Джакомель. Для него это шестое попадание в призы (1-3-2).