Лагрейд одержал 15-ю победу в карьере, у Тарьея Бо – 73-й подиум, у Джакомеля – шестой
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд одержал 15-ю победу в карьере.
Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Антхольце. Это его 48-й подиум (15-19-14).
Вторым финишировал его соотечественник Тарьей Бо, у которого 73-й пьедестал в карьере (15-27-31).
Третьим стал итальянец Томмазо Джакомель. Для него это шестое попадание в призы (1-3-2).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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